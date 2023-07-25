Was sind die Phasen dieses Projekts?

Das Dossier der Ziele und Hauptmerkmale (DOCP) wurde am 13. Juli 2016 vom Rat der Île-de-France Mobilités angenommen. Die empfohlene Konsultation mit dem Bürgen fand vom 7. November 2016 bis zum 2. Januar 2017 statt. Diese Konsultation mit der Öffentlichkeit endete mit der Erstellung eines Berichts über die Konsultation, der den Austausch und die in dieser Phase geäußerten Meinungen widerspiegelte. Der Garant erstellte auch einen Bericht über die Konsultation.

Die Studien wurden auf der Grundlage der Ergebnisse der Konsultation fortgesetzt. Im Jahr 2019 wird das Projekt vom 18. September bis 18. Oktober im Rahmen eines öffentlichen Versorgungsverfahrens erneut der Öffentlichkeit vorgestellt.