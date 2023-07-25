ErweiterungNanterre > Rueil-Malmaison
Welche Dienstleistungen werden in den Bahnhöfen verfügbar sein?
Die Stationen werden mit modernen und komfortablen Stadtmöbeln ausgestattet, die in späteren Phasen ausgewählt werden. An jeder Station werden tickets-Automaten sowie dynamische Fahrgastinformationsgeräte installiert, die die Wartezeit angeben.
Die Bahnhöfe und ihre Zugänge werden so ausgestattet, dass sie für Fußgänger absolut sicher sind: sichere Fußgängerüberwege, Beschilderung, Stadtmobiliar usw. Darüber hinaus ermöglicht das Einfügen einer Straßenbahn, den Autoverkehr zu beruhigen, was die Sicherheit der Fußgänger erhöht.