Was ist eine empfohlene Beratung mit einem Bürgen?

Die Vernehmlassung des Projekts zur Verlängerung der Straßenbahn 1 findet vom 7. November 2016 bis zum 12. Januar 2017 unter der Schirmherrschaft eines Bürgen statt.

Für ein Projekt, dessen Kosten mehr als 300 Millionen Euro betragen (Artikel 121-9 des Umweltgesetzbuchs), ist die Anrufung der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) obligatorisch. Île-de-France Mobilités hat dem CNDP daher ein Dossier übermittelt, in dem die Ziele und Hauptmerkmale des Projekts sowie die sozioökonomischen Aspekte, die geschätzten Kosten und die Ermittlung der erheblichen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt oder die Raumplanung dargelegt werden. Das CNDP beschloss, keine öffentliche Debatte zu organisieren, empfahl aber die Organisation einer Konsultation mit einem Garanten. Mit Entscheidung vom 31. August 2016 wurde Frau Claude Brevan vom CNDP zur Bürgin ernannt.

Im Allgemeinen ist ein Bürge dafür verantwortlich, die Aufrichtigkeit und den reibungslosen Ablauf einer Konsultation zu gewährleisten. Außerhalb der Interessenträger soll ein Klima des Vertrauens zwischen ihnen, den Projektleitern und der Öffentlichkeit geschaffen werden, um den Konsultationsprozess zu erleichtern. Seine Aufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Empfehlungen des CNDP zu den Modalitäten der Konsultation weiterverfolgt werden.