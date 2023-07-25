Was ist als Entwicklung entlang der Strecke geplant: Bürgersteige, Radwege, Plantagen?

Das Einfügen einer Straßenbahn ist eine Gelegenheit, die Raumaufteilung zwischen Straßenbahn, Autos, Fahrrädern und Fußgängern zu überdenken. Dies wird eine Gelegenheit für eine Renovierung von Fassade zu Fassade auf der gesamten Strecke sein. Diese Behandlung ermöglicht eine Sanierung, die die Nutzung der Räume und ihren qualitativen Aspekt verbessert.

Diese Entwicklungen werden in Verbindung mit städtischen Projekten konzipiert. Es wird eine Identität und Kohärenz der Entwicklungen entlang der Route angestrebt, aber die lokalen Besonderheiten werden in Zusammenarbeit mit den betroffenen Städten berücksichtigt.

Es wird mehr Platz für Fußgängerbewegungen und Fahrräder geschaffen, während auf die Straßenverkehrsbedingungen geachtet wird. Besonderes Augenmerk wird auch auf Bäume und Landschaftsgestaltung gelegt.