Ein Gebiet im Wandel
Die Verlängerung der Straßenbahn 1 ist Teil eines dynamischen Sektors im Herzen der Metropole, dessen Entwicklungen sie begleiten wird.
Die Straßenbahn wird auf ihrer gesamten Strecke Großprojekte in der Region bedienen und die Entwicklung von Wohnraum und Beschäftigung in den beiden Gemeinden unterstützen. Die große Anzahl städtischer Projekte in der Region impliziert auch potenzielle Schnittstellen, die in den Entwurfsphasen berücksichtigt werden müssen.
Entwicklungsprojekte:
- Petit Nanterre: ANRU-Stadterneuerungsprojekt unter der Leitung von SEMNA, das die Verbreiterung und Renovierung des östlichen Teils der Avenue de la République sowie die Schaffung neuer Wohnungen im westlichen Teil der Avenue umfasst.
- ZAC des Groues : Projekt zur Sanierung von Eisenbahnbrachen, die mit dem Bau des zukünftigen Bahnhofs Nanterre-La Folie (Verlängerung der RER E und der zukünftigen Metrolinie 15) zu einem gemischten (Wohnen und Beschäftigung) gemischten und dynamischen Bezirk werden sollen. Mehr Info
- Papierfabriken und Hochweiden: Zwischen der Autobahn A86 und der Seine gelegen, bieten diese beiden Stadtteile Möglichkeiten, neue Viertel entlang der Seine zu schaffen. Mehr Info
- Sektor Place de la Boule :
-Randgebiete der Universität: Um auf eine erhebliche städtische Intensivierung zu reagieren, sieht das Projekt die Schaffung einer städtischen Front entlang der Avenue de la République vor. Die Allee wird auf bis zu 30 m verbreitert.
-Herz des Viertels: In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs der Universität Nanterre gelegen, umfasst die Operation den Bau von Sozialwohnungen und Wohnungen, einem Studentenwohnheim, einer Hotelresidenz, Büros und Co-Working-Spaces, Geschäften und einem Kino. Sie wurde mit besonders ehrgeizigen Umweltzielen konzipiert und wird direkt von der Straßenbahn 1 durchquert.
Verkehrsprojekte:
- Verlängerung der RER E nach Westen: Das Projekt, das 2013 für gemeinnützig erklärt wurde, sieht vor, die RER E um 47 km nach Mantes-la-Jolie zu verlängern. Einer der Bahnhöfe der zukünftigen Linie, Nanterre-La Folie, wird in Nanterre im Sektor Groues in der Nähe von La Défense gebaut. http://www.rer-eole.fr/
- U-Bahn 15: Die Metrolinie 15 ist Teil des Grand Paris Express. Diese automatische U-Bahn-Linie wird eine neue strukturierende Ringstraße sein, die den inneren Ring der Ile-de-France bedient. Diese Linie wird an der Straßenbahn 1 am Place de la Boule, an der RER E in Nanterre-La Folie und an der RER A in La Défense angeschlossen. https://www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15