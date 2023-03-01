Ein Gebiet im Wandel

Die Verlängerung der Straßenbahn 1 ist Teil eines dynamischen Sektors im Herzen der Metropole, dessen Entwicklungen sie begleiten wird.

Die Straßenbahn wird auf ihrer gesamten Strecke Großprojekte in der Region bedienen und die Entwicklung von Wohnraum und Beschäftigung in den beiden Gemeinden unterstützen. Die große Anzahl städtischer Projekte in der Region impliziert auch potenzielle Schnittstellen, die in den Entwurfsphasen berücksichtigt werden müssen.