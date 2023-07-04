Treffen Sie die Experten: ein Rückblick auf den Entschlüsselungsabend vom 29. März
Der Entschlüsselungsabend, der am 29. März 2023 von 19 bis 21:30 Uhr im Hunebelle-Saal in Clamart organisiert wurde, zielte darauf ab, den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen über das Projekt sowohl aus technischer Sicht als auch über seine mögliche Einfügung in das Gebiet während der Bauphase zu vertiefen.
Dieser Abend war in zwei Sequenzen unterteilt: eine über das Szenario an der Oberfläche, gefolgt von einer über das Szenario im Tunnel. Nach den Präsentationen und dem Feedback der Referenten zur Organisation des Standorts für unterirdische oder oberirdische Transportprojekte konnten die Teilnehmer an runden Tischen arbeiten und die anwesenden Experten bitten, sich auszutauschen und Fragen zu beantworten.
Dieses Treffen, das in einem anderen Format als die Eröffnungs- (7. März) und Debattenabende (22. März) organisiert wurde, hielt, was es versprach. Die Teilnahme (mehr als 90 Personen wurden gezählt) sowie die Qualität der Beiträge bereichern weiterhin den Inhalt der Konsultation rund um das Projekt.
Dominique Ganiage, Garant der Konsultation, war anwesend, um den reibungslosen Ablauf des Treffens zu gewährleisten, bestimmte Fragen des Publikums zu beantworten und seine Sicht auf den Abend darzulegen.
Der erste Teil des Treffens war der Präsentation der Prinzipien der Organisation eines Standorts für unterirdische Projekte durch Experten gewidmet. Aymeric GELLEE, Leiter der Abteilung Ingenieurbauwerke bei Ingérop, einem von Île-de-France Mobilités beauftragten Planungsbüro, stellte zunächst die wichtigsten Planungs- und Phasenprinzipien für die Realisierung eines solchen Projekts vor. Thierry HUYGHUES BEAUFOND, Infrastrukturmanager der Société du Grand Paris, gab anschließend Feedback zum Bau mit Tunnelbohrmaschinen für die Metro Grand Paris Express.
Die Teilnehmer des Treffens konnten sich dann in runden Tischen austauschen, ihre Beobachtungen und Fragen notieren. Die bei diesem Treffen anwesenden Experten standen den Teilnehmern in kleinen Gruppen für Fragen und zusätzliche Erkenntnisse zur Verfügung. Die Hauptthemen, die an jedem Tisch angesprochen wurden, waren dann Gegenstand einer kollektiven Restitution.
Der zweite Teil des Treffens begann mit einer Präsentation der Prinzipien der Organisation eines Standorts für Oberflächenprojekte. Sébastien BADENS, Leiter der Abteilung für vorgelagerte Transportstudien bei Ingérop, stellte zunächst die typische Phase eines solchen Projekts vor. Marine LERCH, Projektleiterin der Straßenbahn T10 bei Île-de-France Mobilités, gab anschließend Feedback zu den Arbeiten an der Straßenbahn T10, die Ende Juni 2023 in Betrieb genommen werden soll.
Anschließend fand eine neue Zeit des Austauschs an Tischen in Anwesenheit der Experten statt, die zu einer kollektiven Restitution führte.
Das Protokoll und das Präsentationsmaterial, das während der Sitzung verteilt wurde, werden in Kürze online gestellt.