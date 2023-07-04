Treffen Sie die Experten: ein Rückblick auf den Entschlüsselungsabend vom 29. März

Der Entschlüsselungsabend, der am 29. März 2023 von 19 bis 21:30 Uhr im Hunebelle-Saal in Clamart organisiert wurde, zielte darauf ab, den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen über das Projekt sowohl aus technischer Sicht als auch über seine mögliche Einfügung in das Gebiet während der Bauphase zu vertiefen.

Dieser Abend war in zwei Sequenzen unterteilt: eine über das Szenario an der Oberfläche, gefolgt von einer über das Szenario im Tunnel. Nach den Präsentationen und dem Feedback der Referenten zur Organisation des Standorts für unterirdische oder oberirdische Transportprojekte konnten die Teilnehmer an runden Tischen arbeiten und die anwesenden Experten bitten, sich auszutauschen und Fragen zu beantworten.

Dieses Treffen, das in einem anderen Format als die Eröffnungs- (7. März) und Debattenabende (22. März) organisiert wurde, hielt, was es versprach. Die Teilnahme (mehr als 90 Personen wurden gezählt) sowie die Qualität der Beiträge bereichern weiterhin den Inhalt der Konsultation rund um das Projekt.

Dominique Ganiage, Garant der Konsultation, war anwesend, um den reibungslosen Ablauf des Treffens zu gewährleisten, bestimmte Fragen des Publikums zu beantworten und seine Sicht auf den Abend darzulegen.