Entdecken Sie das Projekt

ErweiterungJardin Parisien > Gare de Clamart

Erweiterung in 3 Zielen

Bessere Vernetzung des Territoriums

das öffentliche Verkehrsnetz der Île-de-France, insbesondere durch das Angebot einer neuen Verbindung mit der zukünftigen Linie 15 der U-Bahn

Verzehnfachung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel

im Süden des Departements Hauts-de-Seine dank eines kohlenstofffreien Verkehrsträgers

Unterstützung der Entwicklung

des Territoriums, indem man sich auf den öffentlichen Verkehr konzentriert

Eine Tunnelroute

Vom 27. Februar bis zum 24. April 2023 ermöglichte die Vorkonsultation zur Verlängerung der Straßenbahn T10 die Möglichkeit, zwei Szenarien Sektor für Sektor vorzustellen, aufzuklären und zu diskutieren:

  • Das "Referenz"-Szenario im Tunnel;
  • Das "alternative" Szenario, oberflächlich.

Angesichts des mehrfachen Austauschs mit der Öffentlichkeit hat Île-de-France Mobilités beschlossen, die Studien des Tunnelszenarios fortzusetzen und das Oberflächenszenario auszuschließen.

Die Ende 2023 begonnene sogenannte "kontinuierliche Konsultationsphase" zielt nun darauf ab , das Tunnelerweiterungsprojekt und die Bedingungen für seine Einfügung in das Gebiet Abschnitt für Abschnitt und in jedem Sektor schrittweise zu verfeinern.

Plan des Projekts zur Verlängerung der Straßenbahn T10 in Clamart gemäß dem nach der Vorkonsultation ausgewählten Tunnelszenario. Die Route beginnt im Jardin Parisien und bedient die Stationen Mairie de Clamart und Centre de Clamart, bevor sie an der Endstation Gare de Clamart ankommt.

Wo?

Diese Route führt in einem Tunnel nach dem Bahnhof Jardin Parisien vorbei und führt weiter unter dem Wald von Meudon und der Stadt Clamart.

Wie bitte?

3 neue Stationen:

  • Rathaus von Clamart
  • Centre de Clamart, in der Nähe des Parks des Weißen Hauses
  • Bahnhof Clamart
2 Nebenwerke:

  • Bois de Clamart (Sportplatzsektor)
  • Lazare Carnot Sektor

Wenn die Entfernung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stationen mehr als 800 Meter beträgt, muss ein sogenanntes "Nebengebäude" installiert werden, das den Rettungsdiensten im Falle eines Zwischenfalls den Zugang zum Tunnel ermöglicht und die Belüftung und Rauchabzug des Tunnels gewährleistet.

Wie?

Die Abfahrt wird von der Station "Jardin Parisien" vorgeschlagen, in einer leicht steilen Umgebung, die an den optimalen Start eines Tunnels angepasst ist. Unmittelbar nördlich der Station "Jardin Parisien" würde die Straßenbahn ihren Abstieg beginnen, um sich in einer Tiefe von etwa 15 Metern über dem natürlichen Gelände zu graben.

Um geotechnische Risiken zu minimieren, würde die Trasse unterirdische Steinbrüche so weit wie möglich vermeiden oder unterlegen, wenn keine Vermeidung möglich ist. Besonderes Augenmerk wird auch auf mögliche Schnittstellen zu anderen Elementen im Untergeschoss (Tiefgaragen, Gebäudefundamente usw.) gelegt.