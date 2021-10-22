Entdecken Sie das Projekt

Vom 27. Februar bis zum 24. April 2023 ermöglichte die Vorkonsultation zur Verlängerung der Straßenbahn T10 die Möglichkeit, zwei Szenarien Sektor für Sektor vorzustellen, aufzuklären und zu diskutieren:

Das "Referenz"-Szenario im Tunnel;

Das "alternative" Szenario, oberflächlich.

Angesichts des mehrfachen Austauschs mit der Öffentlichkeit hat Île-de-France Mobilités beschlossen, die Studien des Tunnelszenarios fortzusetzen und das Oberflächenszenario auszuschließen.

Die Ende 2023 begonnene sogenannte "kontinuierliche Konsultationsphase" zielt nun darauf ab , das Tunnelerweiterungsprojekt und die Bedingungen für seine Einfügung in das Gebiet Abschnitt für Abschnitt und in jedem Sektor schrittweise zu verfeinern.