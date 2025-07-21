ErweiterungJardin Parisien > Gare de Clamart

Seit dem 24. Juni 2023 verbindet die Straßenbahnlinie T10 Antony (Croix de Berny) über Châtenay-Malabry und Le Plessis-Robinson in 20 Minuten mit Clamart (Jardin Parisien). Um den Mobilitätsbedürfnissen des Gebiets besser gerecht zu werden, wurde beschlossen, die Bedingungen für den Bau einer Verlängerung der Straßenbahn T10 zwischen den Stationen "Jardin Parisien" und "Gare de Clamart" zu untersuchen, die die Verbindung mit der Linie 15 der U-Bahn und dem Zug N an der Endstation Clamart ermöglicht.

Diese Verlängerung würde kürzere und zuverlässige Fahrzeiten für alle Nutzer der Straßenbahn T10 sowie mehr Komfort für die Nutzer der derzeit überlasteten Buslinien, insbesondere der Busse 189 und 191, ermöglichen. Dieses Projekt würde auch ökologische Vorteile haben, indem es aktive Mobilität und Intermodalität fördert.

Die vom 27. Februar bis 24. April 2023 organisierte Vorkonsultation ermöglichte es, Île-de-France Mobilités bei ihrer Entscheidung zu unterstützen , die Studien des T10-Erweiterungsprojekts nach einem Tunnelszenario fortzusetzen.