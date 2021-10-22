Seit Februar 2023 ist das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T10 Gegenstand einer öffentlichen Vernehmlassung. Zunächst während einer vorherigen Konsultation unter der Schirmherrschaft der Nationalen Kommission für öffentliche Debatten, dann in der Phase der kontinuierlichen Konsultation bis zur für 2026 geplanten öffentlichen Anhörung. Während der gesamten Laufzeit des Projekts engagiert sich Île-de-France Mobilités für den Dialog mit der Öffentlichkeit und den lokalen Interessengruppen.