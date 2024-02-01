Laufende Konsultation – der Austausch geht weiter

Die vom 27. Februar bis 24. April 2023 organisierte Vorkonsultation war eine wesentliche Zeit, um sich auszutauschen und Ihre Meinungen einzuholen. Am 17. Oktober 2023 wurden in einer öffentlichen zusammenfassenden Sitzung die Ergebnisse der Konsultation, die am Ende der Konsultation getroffenen Entscheidungen sowie die Verpflichtungen von Île-de-France Mobilités für die Fortsetzung des Projekts und die laufende Konsultation vorgestellt.

Was ist kontinuierliche Beratung?

Seit Ende 2023 hat eine neue Phase namens "kontinuierliche Konsultation" unter der Schirmherrschaft der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte begonnen. Ihr allgemeines Ziel ist es, das Projekt und die Bedingungen für seine Eingliederung in das Gebiet Abschnitt für Abschnitt schrittweise zu verfeinern, und wird bis zur öffentlichen Anhörung fortgesetzt.

Die erste Phase der laufenden Konsultation sollte es ermöglichen, eine gemeinsame Bestandsaufnahme zu erstellen, die ein wesentliches Element für die Fortsetzung des Projekts darstellt. Île-de-France Mobilités möchte sich auf die Beiträge der Einwohner und Interessengruppen des Gebiets verlassen, um die Studienphase, die im Frühjahr 2024 beginnen wird, zu bereichern.

Erster Schritt: Schauspielvorsprechen

Die neue Phase der sogenannten "kontinuierlichen" Konsultation war geprägt von Anhörungen von Verbänden und Anwohnern, die während der Vorkonsultation ein Stakeholder-Buch vorlegten. Dies soll es ihnen ermöglichen, ihre wesentlichen Bedürfnisse im Rahmen des am Ende der Konsultation ausgewählten Tunnelerweiterungsprojekts zu äußern, ihre Fragen und ihre Vorschläge für alternative Lösungen zu spezifizieren, damit Île-de-France Mobilités die gewünschten Antworten geben kann.

Insgesamt wurden 9 Interviews von Angesicht zu Angesicht und aus der Ferne geführt. Île-de-France Mobilités dankt allen Teilnehmern dieses reichhaltigen und konstruktiven Austauschs. Den Teilnehmern wird eine Feedback-Sitzung angeboten, und eine Zusammenfassung der Anhörungen wird auf der Projektwebsite veröffentlicht.

Wie geht es weiter? Workshops nach Sektoren

Die laufende Konsultation wird nun mit einem Zyklus von Workshops nach Sektoren fortgesetzt. Ziel ist es, mit Ihnen eine gemeinsame Bestandsaufnahme zu erstellen und gemeinsam Ihre Nutzungen, Praktiken und Aufmerksamkeitspunkte in Ihren Nachbarschaften zu identifizieren, um sie in zukünftige Studien integrieren zu können und später mit angepassten Entwicklungsvorschlägen auf Sie zurückzukommen.