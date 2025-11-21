Laufende Konsultation - siehe den zweiten Zwischenbericht!

Der zweite Zwischenbericht der laufenden Konsultation ist online. Verfasst von Sylvie Haudebourg, der von der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte ernannten Garantin für die laufende Konsultation, zieht dieser Bericht eine Bilanz des gesamten Prozesses, der zwischen Oktober 2024 und September 2025 durchgeführt wurde.

Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Einbeziehung der Öffentlichkeit und die vom öffentlichen Auftraggeber eingesetzten Konsultations- und Dialogmechanismen, folgt den Verpflichtungen des öffentlichen Auftraggebers und gibt einen Überblick über den Inhalt des Austauschs mit der Öffentlichkeit und die wichtigsten von ihr aufgeworfenen Themen. Die Bürgin nimmt auch zur Durchführung der Konsultation Stellung.

Die laufende Konsultation wird Gegenstand eines jährlichen Zwischenberichts sein, bis zur öffentlichen Anhörung, dem nächsten großen Schritt in der Öffentlichkeitsbeteiligung am Projekt.