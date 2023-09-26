Entdecken Sie das Missionsschreiben des Garanten für die kontinuierliche Beratung

Auf ihrer Plenarsitzung am 6. September 2023 ernannte die Nationale Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) Sylvie HAUDEBOURG zur Garantin des Informations- und Beteiligungsprozesses der Öffentlichkeit bis zur Eröffnung der öffentlichen Untersuchung zum Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T10. Das CNDP präzisierte auch die Ziele der laufenden Konsultation und die Empfehlungen an den öffentlichen Auftraggeber.