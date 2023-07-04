Entdecken Sie die Ergebnisse der Konsultation der CNDP-Garanten

Nach der Vorkonsultation zum Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T10, die vom 27. Februar bis 24. April 2023 stattfand, legten die Garanten der Konsultation, Dominique Ganiage und Sylvie Haudebourg, am 24. Mai 2023 der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) ihre Ergebnisse der Konsultation vor.

Insbesondere erklärten die Garanten der Konsultation, dass die Anforderungen des CNDP in Bezug auf Information und Konsultation von Île-de-France Mobilités im Rahmen eines konstruktiven Dialogs zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und den Garantiegebern gehört und eingehalten wurden. Sie begrüßten auch den Reichtum des Austauschs, den Umfang der Beteiligung und die Fragen oder Vorschläge. Ihre Analyse der Konsultation und ihre Empfehlungen finden Sie HIER!

Jetzt ist es an der Zeit, die Antwort des Kunden Île-de-France Mobilités zu geben, der diese erste Phase des Projekts abschließen und abschließen wird.