Nehmen Sie im März 2024 an den Branchenworkshops teil!

Drei Workshops in Ihrer Nähe

Île-de-France Mobilités lädt Sie ein, an den Workshops nach Sektoren teilzunehmen, die Ende März 2024 organisiert werden!

Auf dem Programm: ein Spaziergang auf dem Feld und eine Zeit des Austauschs im Raum.

Clamart Station Sektor: Mittwoch, 20. März um 18 Uhr

Treffpunkt auf dem Bahnhofsvorplatz (1 Esplanade Nadar, 92140 Clamart)

Innenstadt von Clamart: Mittwoch, 27. März um 18 Uhr

Treffpunkt vor dem Jobcenter (30 rue Gabriel Péri, 92140 Clamart)

Pariser Gartensektor: Samstag, 30. März um 9:30 Uhr

Treffpunkt an der Haltestelle Hôpital Béclère der Straßenbahn T10

Das Ziel dieser Treffen ist es, ein gemeinsames Inventar zu erstellen, indem Sie gemeinsam Ihre Nutzungen, Praktiken und Aufmerksamkeitspunkte in Ihrer Nachbarschaft identifizieren. Dies dient dazu, sie in die Studien integrieren zu können und Ihnen später angepasste Entwicklungsvorschläge zu unterbreiten, insbesondere für Bahnhöfe und andere Oberflächenstrukturen.

Melden Sie sich für Workshops in Ihrer Nähe an, indem Sie dieses Formular ausfüllen.

Die Konsultation geht weiter: Was ist das?

Die vom 27. Februar bis 24. April 2023 organisierte Vorkonsultation ermöglichte es, Île-de-France Mobilités bei ihrer Entscheidung zu unterstützen, die Studien des T10-Erweiterungsprojekts nach einem Tunnelszenario fortzusetzen. Es beginnt nun eine neue Phase, die als "kontinuierliche Konsultation" bezeichnet wird und unter der Schirmherrschaft der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte steht. Letzterer hat Sylvie Haudebourg zur Garantin ernannt, die für die Überwachung der laufenden Konsultation zuständig ist, die daher ihre Aufgabe, Île-de-France Mobilités bis zur öffentlichen Untersuchung zu unterstützen, fortsetzen wird.

Das allgemeine Ziel der laufenden Konsultation besteht darin, das Projekt und die Bedingungen für seine Eingliederung in das Gebiet Abschnitt für Abschnitt schrittweise zu verfeinern. Die erste Phase der laufenden Konsultation, zu der die Workshops nach Sektoren gehören, sollte es ermöglichen, mit Ihnen eine gemeinsame Bestandsaufnahme zu erstellen: ein wesentliches Element zur Bereicherung künftiger technischer Studien.