Einröhrige und zweiröhrige Tunnelkonfigurationen: Entdecken Sie das Entschlüsselungsblatt

Île-de-France Mobilités untersucht derzeit die Verlängerung der Straßenbahn T10 zwischen den Stationen Jardin Parisien und Gare de Clamart, um ihr Design zu optimieren. Zwei alternative Konfigurationen des Tunnels, einröhrig oder zweiröhrig, werden daher aus technischer Sicht untersucht. Das Ziel: die günstigste Option zu ermitteln, um die Oberflächenauswirkungen auf das Stadtgefüge zu verringern, die Umweltbilanz des Betriebs zu optimieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass die zukünftigen Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Betrieb der Linie erfüllt werden.

Um diese beiden Konfigurationen, ihre Eigenschaften und ihre Auswirkungen auf die Sicherheit, die Konfiguration der Stationen, aber auch die Umweltbilanz besser zu verstehen, hat Île-de-France Mobilités ein Themenblatt entwickelt, in dem diese beiden Optionen verglichen werden.

Die von Île-de-France Mobilités durchgeführten Studien prüfen weiterhin die Machbarkeit dieser beiden Konfigurationen und bewerten ihre Vor- und Nachteile, aber auch um ein optimiertes Szenario des Projekts zu stabilisieren, insbesondere für die Trasse und die Standorte der Stationen. Im Frühjahr 2026 wird eine Zeit des Austauschs organisiert, um der Öffentlichkeit die Ergebnisse der Studien und die Entwicklungen des Projekts vorzustellen.