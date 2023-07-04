Die Vorberatung ist beendet – vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Insgesamt wurden 3.440 Bewertungen gesammelt mit:

196 ausgefüllte Fragebögen an den Ständen und während der Meetings

an den Ständen und während der Meetings 19 Notizbücher der Schauspieler hinterlegt

hinterlegt 2.154 Bewertungen online geschrieben

Bewertungen online geschrieben 1090 T-Gutscheine

All diese Beiträge werden nun eine Analyse untersuchen, um eine Bilanz der Konsultation zu ziehen.

Auf der Website finden Sie die Meinungen, Notizbücher der Schauspieler, Medien und Berichte der Sitzungen.

Wir sehen uns Ende Mai zur Veröffentlichung der Bilanz der Bürgen!