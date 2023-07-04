Die Vorberatung ist beendet – vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Zwischen dem 27. Februar und dem 24. April wurden 12 Treffen in Ihrer Nähe organisiert:
- Die 6 Stände im öffentlichen Raum vom 27. Februar bis 20. März mit mehr als 450 Teilnehmern
- Öffentliche Eröffnungsveranstaltung am 7. März mit fast 300 Teilnehmern
- Die Abenddebatte am 22. März in Anwesenheit von 100 Teilnehmern
- Der Entschlüsselungsabend am 29. März mit 90 Teilnehmern
- Die beiden Workshops am 6. und 13. April, an denen 70 bzw. 60 Teilnehmer teilnahmen
- Der Abschlussabend am 20. April in Anwesenheit von 150 Teilnehmern
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Insgesamt wurden 3.440 Bewertungen gesammelt mit:
- 196 ausgefüllte Fragebögen an den Ständen und während der Meetings
- 19 Notizbücher der Schauspieler hinterlegt
- 2.154 Bewertungen online geschrieben
- 1090 T-Gutscheine
All diese Beiträge werden nun eine Analyse untersuchen, um eine Bilanz der Konsultation zu ziehen.
Auf der Website finden Sie die Meinungen, Notizbücher der Schauspieler, Medien und Berichte der Sitzungen.
Wir sehen uns Ende Mai zur Veröffentlichung der Bilanz der Bürgen!