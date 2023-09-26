Die Antwort von Ile-de-France Mobilités auf die Ergebnisse der Konsultation

Mit der Antwort von Ile-de-France Mobilités ist der Konsultationsprozess abgeschlossen, der vom 27. Februar bis 24. April 2023 stattfand. Sie finden den Kontext und die Themen, die diese Konsultation geprägt haben, sowie die Zusammenfassung der Meinungen, die während der verschiedenen Momente des Austauschs geäußert wurden. Île-de-France Mobilités reagiert auf die Ergebnisse der Konsultationsgaranten und teilt die Leitlinien für die Fortsetzung des Projekts mit.

Zögern Sie nicht, die Antwort von Île-de-France Mobilités und die Ergebnisse der Konsultation zu konsultieren.

Vielen Dank für Ihre vielen Meinungen zum Projekt und wir sehen uns beim nächsten Schritt: Die Konsultation geht weiter!