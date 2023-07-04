Die öffentliche Abschlusssitzung: letzter Höhepunkt der Vorkonsultation
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Die öffentliche Abschlusssitzung der Vorkonsultation, die am 20. April 2023 von 19 bis 21:30 Uhr im Hunebelle-Saal in Clamart organisiert wurde, zielte darauf ab, einen ersten Stand der Beteiligung und Konsultation zu erstellen und den Interessenträgern des Gebiets das Wort zu erteilen.
An dieser letzten Zeit des Austauschs mit der Öffentlichkeit im Rahmen der Vorkonsultation nahmen rund 150 Teilnehmer teil.
Das Treffen wurde vom Bürgermeister von Clamart, Jean-Didier BERGER, Arnaud CROLAIS, Direktor für Infrastruktur von Ile-de-France Mobilités und Yves DANTEC, Leiter der Abteilung Oberflächenprojekte von Ile-de-France Mobilités, eingeleitet.
Die beiden von der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) ernannten Garanten der vorherigen Konsultation, Dominique GANIAGE und Sylvie HAUDEBOURG, ergriffen dann das Wort, um einen Rückblick auf die Konsultation zu erstellen.
Die Teams von Île-de-France Mobilités brachten auch ihre Sicht auf die Konsultation und die wichtigsten diskutierten Themen ein.
Georges SIFFREDI, Präsident des Departementsrats Hauts-de-Seine und Benoît BLOT, 2. stellvertretender Bürgermeister von Plessis Robinson, reagierten auf diese Präsentationen und äußerten sich auch zur Konsultation und ihren Lehren.
Im Anschluss an diese Interventionen wurde ein erster Austausch organisiert, bei dem die Teilnehmer ihre Erfahrungen mit der Konsultation zum Ausdruck brachten.
Das Wort wurde dann den Strukturen erteilt, die sich entschieden hatten, ein Schauspielernotizbuch einzureichen, um einen Blick auf die gegensätzlichen Visionen des Projekts zu werfen:
- Charles-Emmanuel THURET, Société du Grand Paris
- Jean-Didier BERGER, Präsident EPT Vallée Sud Grand Paris
- Marie-Catherine POIRIER, Präsidentin AUT Clamart
- Daniel COLLEAUX, Leben in Clamart
- Pierre SALMERON, Sud Environnement
- William SERRANO, Umwerfer von Clamart
- Roland RABEAU, Clamart Citoyenne
- Serge KEHYAYAN, Stadt Clamart
Nach einer Präsentation der nächsten Schritte durch die Garanten und die Teams von Ile-de-France Mobilités konnten die Teilnehmer schließlich auf alle Reden reagieren und ihre neuesten Beiträge während eines zweiten Austauschs zum Ausdruck bringen.
Alle Interventionen sowie die Antworten des Projektleiters wurden aufgezeichnet und werden im Protokoll dieses Treffens erscheinen.
Während dieses Abschlusstreffens dankten alle Redner dem Projektleiter und den Bürgen für die Durchführung der Konsultation und die verschiedenen vorgeschlagenen Formate. Der Projektleiter dankte unterdessen den Teilnehmern für ihre Teilnahme und die detaillierten, reichhaltigen und qualitativ hochwertigen Beiträge.
Der Bericht und das Präsentationsmaterial, das während der Sitzung verteilt wurde, werden in Kürze auf dieser Website veröffentlicht.