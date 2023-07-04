Die öffentliche Abschlusssitzung: letzter Höhepunkt der Vorkonsultation

Die öffentliche Abschlusssitzung der Vorkonsultation, die am 20. April 2023 von 19 bis 21:30 Uhr im Hunebelle-Saal in Clamart organisiert wurde, zielte darauf ab, einen ersten Stand der Beteiligung und Konsultation zu erstellen und den Interessenträgern des Gebiets das Wort zu erteilen.

An dieser letzten Zeit des Austauschs mit der Öffentlichkeit im Rahmen der Vorkonsultation nahmen rund 150 Teilnehmer teil.

Das Treffen wurde vom Bürgermeister von Clamart, Jean-Didier BERGER, Arnaud CROLAIS, Direktor für Infrastruktur von Ile-de-France Mobilités und Yves DANTEC, Leiter der Abteilung Oberflächenprojekte von Ile-de-France Mobilités, eingeleitet.

Die beiden von der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) ernannten Garanten der vorherigen Konsultation, Dominique GANIAGE und Sylvie HAUDEBOURG, ergriffen dann das Wort, um einen Rückblick auf die Konsultation zu erstellen.

Die Teams von Île-de-France Mobilités brachten auch ihre Sicht auf die Konsultation und die wichtigsten diskutierten Themen ein.