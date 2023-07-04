Die öffentliche Eröffnungssitzung: erster Höhepunkt der Vorkonsultation

Die öffentliche Eröffnungssitzung der Vorkonsultation, die am 7. März 2023 von 19 bis 21:30 Uhr im Hunebelle-Saal in Clamart organisiert wurde, zielte darauf ab, den Rahmen und die Modalitäten der Konsultation, das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T10 und die beiden zur Konsultation vorgelegten Szenarien vorzustellen. Es ging auch darum, einen ersten Austausch mit der Öffentlichkeit zu ermöglichen.

Dieses Treffen hielt alles, was es versprach, und das Interesse an dem Projekt wurde durch die große Beteiligung verdeutlicht: Fast 300 Teilnehmer wurden gezählt!

Vor Ort hatte jeder die Möglichkeit, seine Meinung über einen Fragebogen zu übermitteln und auf die von Île-de-France Mobilités, dem Projektleiter, zur Verfügung gestellten Unterlagen zuzugreifen.