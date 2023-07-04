Die öffentliche Eröffnungssitzung: erster Höhepunkt der Vorkonsultation
Die öffentliche Eröffnungssitzung der Vorkonsultation, die am 7. März 2023 von 19 bis 21:30 Uhr im Hunebelle-Saal in Clamart organisiert wurde, zielte darauf ab, den Rahmen und die Modalitäten der Konsultation, das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T10 und die beiden zur Konsultation vorgelegten Szenarien vorzustellen. Es ging auch darum, einen ersten Austausch mit der Öffentlichkeit zu ermöglichen.
Dieses Treffen hielt alles, was es versprach, und das Interesse an dem Projekt wurde durch die große Beteiligung verdeutlicht: Fast 300 Teilnehmer wurden gezählt!
Vor Ort hatte jeder die Möglichkeit, seine Meinung über einen Fragebogen zu übermitteln und auf die von Île-de-France Mobilités, dem Projektleiter, zur Verfügung gestellten Unterlagen zuzugreifen.
Das Treffen wurde vomBürgermeister von Clamart, Jean-Didier BERGER, dem Präsidenten des Departementsrats, Georges SIFFREDI, und dem Generaldirektor von Île-de-France Mobilités, Laurent PROBST, eingeleitet.
Die beiden von der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) ernannten Garanten der vorherigen Konsultation, Dominique GANIAGE und Sylvie HAUDEBOURG, ergriffen ebenfalls das Wort, um die Funktion des CNDP sowie die Rolle seiner Garanten während der vorherigen Konsultationen zu erläutern. Anschließend beantworteten sie einige Fragen der Teilnehmer und zogen eine erste Bilanz dieses ersten Treffens.
Die Teams von Île-de-France Mobilités präsentiertendas Projekt zunächstin Bezug auf die Governance und den vorläufigen Zeitplan sowie die Hauptmerkmaleder beiden Szenarien, die der Konsultation vorgestellt wurden. Diese Präsentation ermöglichte es auch, die von Île-de-France Mobilités untersuchten, aber nicht beibehaltenen Alternativen zu erörtern und das System und die Modalitäten der vorherigen Konsultation detailliert zu beschreiben.
Im Anschluss an diese Präsentation wurdeeine Austauschzeit von ca. 1 Stunde organisiert.Bei dieser Gelegenheit konnten die Teilnehmer den Teams von Île-de-France Mobilités viele Fragen stellen. Alle diese Fragen sowie die Antworten des Projektleiters wurden festgehalten und werden in das Protokoll dieses Treffens aufgenommen. In ihren Schlussworten betonten die Garanten den reibungslosen Ablauf dieses Treffens dank der aktiven Teilnahme und des respektvollen Zuhörens der Teilnehmer und Interessengruppen.
Der Bericht und das Präsentationsmaterial, das während der Sitzung verteilt wurde, werden in Kürze auf dieser Website veröffentlicht.
Bildnachweis: ©sennse_cbadet