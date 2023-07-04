Es ist Zeit für eine Debatte! Zurück am Abend des 22. März.
Am 22. März 2023 fand um 19:00 Uhr der Debattenabend im Salle Hunebelle in Clamart statt.
Mehr als 2h30 lang hatten hundert Teilnehmer die Möglichkeit, sich über die Möglichkeiten des Projekts in einem Entwicklungsgebiet zu äußern.
Den ganzen Abend über waren die Teams von Ile-de-France Mobilités sowie Thierry DUSSAUTOIR, Leiter der Abteilung für Mobilitätspolitik und -angebote – Departement Hauts-de-Seine und Damien DELAVILLE, Stadtplaner – Institut Paris Region, anwesend, um Erklärungen abzugeben, Fragen zu beantworten und die Debatte anzuregen.
Sylvie HAUDEBOURG, Garantin der von der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) ernannten Vorkonsultation, stand ebenfalls zur Verfügung, um Fragen des Publikums zu beantworten und ihre Meinung zum Abend darzulegen.
Vor Beginn der Debatte beantworteten die Teilnehmer mehrere Freihandbefragungen zu ihrer Sicht auf das Projekt und die vorgestellte territoriale Dynamik.
Der Abend fand dann in zwei Phasen statt, eine erste über die Bedürfnisse des Territoriums, eine zweite über die vorgeschlagene Lösung, um diese Bedürfnisse zu erfüllen.
Im Anschluss an die Präsentationen der Referenten konnten die Teilnehmer durch mündliche oder schriftliche Beiträge debattieren.
Die Hauptthemen, die während der Diskussionsphasen behandelt wurden, waren:
- Projektionen und territoriale Dynamik in Bezug auf Beschäftigung und Bevölkerung
- Die begünstigten Gebiete des Projekts
- Die Erschließung bestimmter Stadtteile von Clamart
- Die Lösung von Île-de-France Mobilités und die Alternativen
- Die Bedingungen für die Umsetzung der Lösung, insbesondere durch das Prisma der Umwelt mit dem Kohlenstoff-Fußabdruck
- Barrierefreiheit
- Die Neuorganisation des Busnetzes
Darüber hinaus hatte jeder vor und nach der Debatte die Möglichkeit, seine Meinung durch Beantwortung des Fragebogens zu äußern und die von Île-de-France Mobilités zur Verfügung gestellten Unterlagen zu erhalten.
Der Bericht und das Präsentationsmaterial, das während der Sitzung verteilt wurde, werden in Kürze auf dieser Website veröffentlicht.
