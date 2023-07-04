Es ist Zeit für eine Debatte! Zurück am Abend des 22. März.

Am 22. März 2023 fand um 19:00 Uhr der Debattenabend im Salle Hunebelle in Clamart statt.

Mehr als 2h30 lang hatten hundert Teilnehmer die Möglichkeit, sich über die Möglichkeiten des Projekts in einem Entwicklungsgebiet zu äußern.

Den ganzen Abend über waren die Teams von Ile-de-France Mobilités sowie Thierry DUSSAUTOIR, Leiter der Abteilung für Mobilitätspolitik und -angebote – Departement Hauts-de-Seine und Damien DELAVILLE, Stadtplaner – Institut Paris Region, anwesend, um Erklärungen abzugeben, Fragen zu beantworten und die Debatte anzuregen.