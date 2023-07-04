Rückblick auf den zweiten Beitragsworkshop
Am Donnerstag, den 13. April 2023, fand der zweite Beitragsworkshop zur Entwicklung nach Sektoren statt.
Der Workshop gliederte sich in zwei Sequenzen, bestehend aus einer Präsentationszeit und einer kollaborativen Zeit:
- Anpassungen im Falle des Oberflächenszenarios
- Anpassungen im Falle des Tunnelszenarios
Nach der Präsentation durch Olivier MAHIEU und Xavier SANCHEZ, Straßenbahnprojektleiter, füllten die sechzig Teilnehmer die für jedes Szenario erstellten Beitragsmaterialien aus:
- Eine Karte der Stationen, um ihre Beobachtungen, Fragen, Ideen oder Aufmerksamkeitspunkte zu den Stationen anzuzeigen (Lage, Anzahl ...)
- Ein Entwicklungsfries, um ihre Meinungen und Beobachtungen zu den dargestellten Schnitten im Falle des Oberflächenszenarios und zu den Entwicklungen um die Notfälle im Falle des Tunnelszenarios zu notieren.
Während dieses Workshops waren die Beiträge sehr reichhaltig und detailliert.
Der Bericht mit den ausgefüllten Materialien und das während des Treffens verteilte Präsentationsmaterial werden in Kürze auf dieser Website veröffentlicht.