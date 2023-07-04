Rückblick auf den zweiten Beitragsworkshop

Am Donnerstag, den 13. April 2023, fand der zweite Beitragsworkshop zur Entwicklung nach Sektoren statt.

Der Workshop gliederte sich in zwei Sequenzen, bestehend aus einer Präsentationszeit und einer kollaborativen Zeit:

Anpassungen im Falle des Oberflächenszenarios

Anpassungen im Falle des Tunnelszenarios

Nach der Präsentation durch Olivier MAHIEU und Xavier SANCHEZ, Straßenbahnprojektleiter, füllten die sechzig Teilnehmer die für jedes Szenario erstellten Beitragsmaterialien aus: