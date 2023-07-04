Verpassen Sie nicht den Start der Beratung!

Was ist der Zweck einer Beratung?

Die Konsultation wird organisiert, um die Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit zu ermöglichen, um die künftige Entscheidungsfindung zu verbessern. Es soll den Teilnehmern die Möglichkeit geben, sich zu informieren, ihre Fragen und Meinungen zu äußern und ihre Beiträge zu leisten.

Im Mittelpunkt dieser Konsultation stehen somit die beiden vom Projektleiter vorgestellten Szenarien (das Referenzszenario "im Tunnel" und das Alternativszenario "an der Oberfläche") zum Austausch und zur Debatte. Im weiteren Sinne wird sich die Konsultation mit verschiedenen Themen befassen, wie z. B. der Zweckmäßigkeit des Projekts, den für die Aufnahme der Straßenbahn erforderlichen Einrichtungen, ihrem Beitrag zur Entwicklung des Territoriums und zur Dekarbonisierung der Mobilität...

Ihre Meinung zählt! Alle geäußerten Meinungen werden in die am Ende der Konsultation erstellte Bewertung einfließen.

Die Teams von Île-de-France Mobilités erwarten Sie zur Beratung über die Verlängerung der Straßenbahn T10!