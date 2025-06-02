Verlängerung der Straßenbahn T10: Wir sehen uns bei der öffentlichen Sitzung am 18. Juni 2025!

Seit Februar 2023 haben viele von Ihnen die verschiedenen Phasen der Konsultation zum Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T10 verfolgt und daran teilgenommen. Zunächst während der Vorkonsultation, an deren Ende beschlossen wurde, das Projekt nach einem Tunnelerweiterungsszenario weiterzuführen.

Die kontinuierliche Konsultation ermöglichte es dann, insbesondere während zweier Workshop-Zyklen, Ihre Felddiagnose, Ihr Feedback und Ihre Vorschläge zu integrieren, um die technischen Studien der verschiedenen Szenarien zu bereichern. Parallel dazu hat Île-de-France Mobilités bestimmte alternative Lösungen vertieft, zu denen sie sich am Ende der vorherigen Konsultation verpflichtet hatte.

Île-de-France Mobilités organisiert am Mittwoch, den 18. Juni 2025, eine öffentliche Sitzung, ein neuer wichtiger Schritt in dieser laufenden Konsultation. Ziel dieses Treffens ist es, die neuesten untersuchten Szenarien und die Prüfung alternativer Lösungen zu teilen. Bei diesem Treffen können Sie auch Ihre Fragen stellen und Ihre Beobachtungen mitteilen.

Der Dialog wird dann fortgesetzt, um zu einem konsolidierten Szenario zu führen, das bei der für 2026 geplanten öffentlichen Anhörung vorgestellt wird.

📍 Wir sehen uns am Mittwoch, den 18. Juni 2025 in Clamart von 19 bis 21.30 Uhr (Salle Hunebelle, Pl. Jules Hunebelle, 92140 Clamart).