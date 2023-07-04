Rückblick auf den ersten Beitragsworkshop

Am Donnerstag, den 6. April 2023, fand der erste beitragsorientierte Workshop statt, der sich um die Frage drehte: "Die Straßenbahn: Oberfläche oder Tunnel?"

Rund 70 Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich in zwei kollaborativen Sequenzen auszutauschen:

Die Bedingungen für die Einführung der Straßenbahn auf dem Territorium

Mobilitätsbedürfnisse in der Region

Zu diesem Zweck standen den Teilnehmern nach einer Zeit der Präsentation des Themas durch Olivier MAHIEU und Xavier SANCHEZ, Straßenbahnprojektmanager, kollaborative Karten zur Verfügung, die sie mit ihren Fragen und Beobachtungen entsprechend jedem Szenario ausfüllen konnten.