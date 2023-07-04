Rückblick auf den ersten Beitragsworkshop
Am Donnerstag, den 6. April 2023, fand der erste beitragsorientierte Workshop statt, der sich um die Frage drehte: "Die Straßenbahn: Oberfläche oder Tunnel?"
Rund 70 Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich in zwei kollaborativen Sequenzen auszutauschen:
- Die Bedingungen für die Einführung der Straßenbahn auf dem Territorium
- Mobilitätsbedürfnisse in der Region
Zu diesem Zweck standen den Teilnehmern nach einer Zeit der Präsentation des Themas durch Olivier MAHIEU und Xavier SANCHEZ, Straßenbahnprojektmanager, kollaborative Karten zur Verfügung, die sie mit ihren Fragen und Beobachtungen entsprechend jedem Szenario ausfüllen konnten.
Sequenz 1 – "Ihre Sicht auf die Integration in das Territorium" durch das Prisma der folgenden Kriterien:
- Grundstück
- Werke
- Urbane Merkmale
- Sanfte Mobilität und Intermodalität
- Natürliche Umgebung
Sequenz 2 – "Ihre Sicht auf das Mobilitätsangebot" durch das Prisma der folgenden Kriterien:
- Koexistenz mit anderen Verkehrsträgern
- Zuverlässigkeit der Reisezeit
- Dienstleistung
- Reise- und Anschlusszeiten
- Reisenden-Erlebnis
Am Ende des Workshops wurden die kollaborativen Materialien an die Wände des Raumes gehängt, so dass die Teilnehmer die Beiträge anderer Gruppen entdecken und bei Bedarf hinzufügen konnten.
Wir danken Ihnen für die Fülle der Beiträge, die während dieses Workshops geleistet wurden.
Der Bericht mit den ausgefüllten Karten und das während des Treffens verteilte Präsentationsmaterial werden in Kürze auf dieser Website veröffentlicht.