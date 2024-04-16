Feedback zu den Workshops nach Sektoren
Am 20., 27. und 30. März 2024 wurden in Clamart drei Workshops in jedem der Sektoren der Straßenbahnverlängerung T10 organisiert: dem Bahnhof, dem Stadtzentrum und dem Viertel Jardin Parisien.
Ziel dieser Workshops war es, ein gemeinsames Inventar zu erstellen, indem gemeinsam die für Ihre Nachbarschaften spezifischen Nutzungen und Praktiken identifiziert wurden.
Die Workshops gliederten sich in zwei Sequenzen: eine Erkundung im Feld, gefolgt von einer gemeinsamen Arbeit im Raum.
Diese Treffen stießen auf große Begeisterung und hoben mehrere wesentliche Punkte für die Fortsetzung des Projekts und der Studien hervor.
Diese Workshops brachten insgesamt mehr als 90 Teilnehmer zusammen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Ihre Beiträge werden zukünftige Studien bereichern und die Bedingungen für die Integration des Projekts in das Gebiet Sektor für Sektor verfeinern.
Aufgrund der Mobilisierung, die durch diese Workshops ausgelöst wurde, konnten einige Personen auf der Warteliste nicht teilnehmen. Die an die Teilnehmer verteilten Beiträge wurden ihnen zugesandt, damit jeder seine Kommentare an Île-de-France Mobilités senden konnte.
Die Berichte über den Austausch werden in Kürze auf dieser Website veröffentlicht.