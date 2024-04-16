Feedback zu den Workshops nach Sektoren

Am 20., 27. und 30. März 2024 wurden in Clamart drei Workshops in jedem der Sektoren der Straßenbahnverlängerung T10 organisiert: dem Bahnhof, dem Stadtzentrum und dem Viertel Jardin Parisien.

Ziel dieser Workshops war es, ein gemeinsames Inventar zu erstellen, indem gemeinsam die für Ihre Nachbarschaften spezifischen Nutzungen und Praktiken identifiziert wurden.

Die Workshops gliederten sich in zwei Sequenzen: eine Erkundung im Feld, gefolgt von einer gemeinsamen Arbeit im Raum.