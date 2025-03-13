Feedback zu den Workshops nach Sektoren

Anfang Februar 2025 haben viele von Ihnen an den Workshops nach Sektoren teilgenommen, die von Île-de-France Mobilités im Rahmen der laufenden Konsultation zum Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T10 organisiert wurden

3 Präsenz-Workshops:

· Mittwoch, 5. Februar für die Innenstadt von Clamart

· Mittwoch, 12. Februar für den Sektor Jardin Parisien

· Donnerstag, 13. Februar für den Bahnhofssektor Clamart

3 Remote-Workshops (für Personen auf der Warteliste):

· Mittwoch, 27. Februar für die Innenstadt von Clamart

· Mittwoch, 28. Februar für den Sektor Jardin Parisien

· Donnerstag, 04. März für den Bahnhofssektor von Clamart

Diese Workshops ermöglichten es, für jeden Sektor den Fortschritt der Vorstudien sowie die verschiedenen Szenarien vorzustellen, die für die Umsetzung der Strukturen vorgesehen sind. Die Zeit des Austauschs ermöglichte einen vertieften Dialog mit dem Projektteam der Verlängerung der Straßenbahn T10.

Um die Tagungsbände und Präsentationsmaterialien der Workshops einzusehen, klicken Sie hier!