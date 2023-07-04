Ein Rückblick auf die ersten Treffen in der Nähe
Veröffentlicht am
Mehr als 300 Personen hatten in den letzten zwei Wochen bereits die Gelegenheit, die Teams von Ile-de-France Mobilités an den lokalen Ständen in Clamart und Châtenay-Malabry zu treffen. Die Gelegenheit, das Projekt vorzustellen, die verschiedenen Fragen zu beantworten und sich mit den Bewohnern des Territoriums auszutauschen.
Weitere Termine sind für die kommenden Tage geplant:
- 14. März 2023 von 18 bis 20 Uhr im Stadtteil Jardin Parisien in Clamart
- 17. März 2023 von 9 bis 11 Uhr auf dem Plessis-Robinson-Markt
- 2. März 2023 von 11 bis 13 Uhr im Hôpital Béclère in Clamart
Gehen Sie zum Agendabereich, um alles über die Sitzungen der Konsultation zu erfahren!