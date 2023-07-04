Straßenbahn

ErweiterungJardin Parisien > Gare de Clamart

Ein Rückblick auf die ersten Treffen in der Nähe

Veröffentlicht am

Mehr als 300 Personen hatten in den letzten zwei Wochen bereits die Gelegenheit, die Teams von Ile-de-France Mobilités an den lokalen Ständen in Clamart und Châtenay-Malabry zu treffen. Die Gelegenheit, das Projekt vorzustellen, die verschiedenen Fragen zu beantworten und sich mit den Bewohnern des Territoriums auszutauschen.

Weitere Termine sind für die kommenden Tage geplant:

  • 14. März 2023 von 18 bis 20 Uhr im Stadtteil Jardin Parisien in Clamart
  • 17. März 2023 von 9 bis 11 Uhr auf dem Plessis-Robinson-Markt
  • 2. März 2023 von 11 bis 13 Uhr im Hôpital Béclère in Clamart

Gehen Sie zum Agendabereich, um alles über die Sitzungen der Konsultation zu erfahren!