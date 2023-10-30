Öffentliche Sitzung am 17. Oktober: neue Zeit des Austauschs vor der laufenden Konsultation!

Die öffentliche Sitzung, die am 17. Oktober 2023 von 19 bis 21:30 Uhr im Salle Hunebelle in Clamart stattfand , zielte darauf ab, die Ergebnisse der Konsultation, die am Ende getroffenen Entscheidungen sowie die Verpflichtungen von Île-de-France Mobilités für die Fortsetzung des Projekts vorzustellen.

An dieser neuen Zeit des Austauschs mit der Öffentlichkeit nahmen nach der Vorkonsultation vom 27. Februar bis 24. April rund 150 Teilnehmer teil.

Ein Treffen und eine aufschlussreiche Frage- und Antwortzeit, die einmal mehr die starke Mobilisierung und Nachfrage des Publikums demonstrierte.

Klicken Sie hier , um zum Präsentationsmaterial zu gelangen!

Klicken Sie hier , um zum Bericht über den Austausch zu gelangen!