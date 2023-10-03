Verlängerung der Straßenbahn T10: Wir sehen uns bei der öffentlichen Sitzung am 17. Oktober 2023!

Wir sehen uns bei der öffentlichen Sitzung am 17. Oktober 2023! Es wird eine Gelegenheit sein, die Ergebnisse dieser Konsultation, die am Ende getroffenen Entscheidungen und die Verpflichtungen von Île-de-France Mobilités für die Fortsetzung des Projekts vorzustellen.

Wann?

Dienstag, 17. Oktober 2023

19h – 21h30

Wo?

Place Jules Hunebelle

92 140 Clamart