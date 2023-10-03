Verlängerung der Straßenbahn T10: Wir sehen uns bei der öffentlichen Sitzung am 17. Oktober 2023!
Vom 27. Februar bis 24. April 2023 haben viele von Ihnen an der Vorkonsultation zur Verlängerung der Straßenbahn T10 teilgenommen. Dies ermöglichte einen vielfältigen Austausch und zahlreiche, reichhaltige und fundierte Beiträge.
Die Vernehmlassung zur Verlängerung des T10 war...
- 12 Treffen in Clamart, Châtenay-Malabry und Plessis-Robinson
- Mehr als 1200 Teilnehmer an den Tagungen
- Mehr als 15.000 Besuche auf der Website
- Mehr als 3400 schriftliche Beiträge
- 21 Notizbücher von Schauspielern
Wir sehen uns bei der öffentlichen Sitzung am 17. Oktober 2023! Es wird eine Gelegenheit sein, die Ergebnisse dieser Konsultation, die am Ende getroffenen Entscheidungen und die Verpflichtungen von Île-de-France Mobilités für die Fortsetzung des Projekts vorzustellen.
Wann?
Dienstag, 17. Oktober 2023
19h – 21h30
Wo?
Place Jules Hunebelle
92 140 Clamart