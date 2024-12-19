Im Jahr 2025 Fortsetzung der Vorstudien und Konsultationen

Die Vorkonsultation zwischen dem 27. Februar und dem 24. April 2023, an der viele von Ihnen teilgenommen haben, hat es ermöglicht, das Prinzip einer Tunnelverlängerung der Straßenbahn T10 beizubehalten.

Die im Frühjahr 2024 gestartete Phase der Vorstudien zielt darauf ab, die verschiedenen Szenarien für diesen Tunnelausbau zu verfeinern:

Der erste Teil dieser Studienphase, der derzeit läuft, ermöglicht es, das/die günstigste Szenario(s) durch eine vergleichende und multikriterielle Analyse zu verfeinern.

Der zweite Teil besteht aus einer eingehenden Analyse des Szenarios oder der Szenarien, die als das günstigste identifiziert wurden: Entwurf und Bedingungen für den Bau der Strukturen, detaillierte Methoden für die Einfügung von Oberflächenausfällen, Prinzipien der Phasenführung und Organisation von Baustellen usw.

Am Ende der Vorstudien können ein konsolidiertes Szenario und eine Folgenabschätzung im Rahmen einer öffentlichen Anhörung vorgelegt werden, um Kommentare aller Interessenträger einzuholen.

Im Rahmen der laufenden Konsultation möchte Île-de-France Mobilités Ihnen den Fortschritt der Vorstudien mitteilen. Nach einem ersten Jahr, das durch den Zwischenbericht des Garanten unterbrochen wurde, wird die Konsultation ab Anfang 2025 fortgesetzt. Im Januar wird der Newsletter Nr. 4 , der verteilt und online gestellt wird, Ihnen Informationen über einen neuen Zyklus von Treffen geben, um die Ergebnisse der Studien auszutauschen und Ihre Eindrücke zu den gewählten Integrationslösungen zu sammeln.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie regelmäßig die Website!