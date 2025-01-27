Anmeldeschluss für Workshops im Februar 2025

Im Jahr 2024 führte ein Zyklus von Workshops mit den Clamartois zur gemeinsamen Entwicklung einer Diagnose nach Sektoren. Diese wesentliche Voraussetzung für den Start der Studien hat es ermöglicht, die Aufmerksamkeitspunkte und Besonderheiten Ihrer Nachbarschaften genau und präzise anzusprechen. Diese Daten sind ein wertvolles Material für das Projektteam und das Konstruktionsbüro, die bei diesen Treffen anwesend sind. Die aktuellen Studien ermöglichen es, die verschiedenen Lehren aus diesen Workshops konkret anzugehen, darunter die Verbesserung der Korrespondenz am Bahnhof Clamart, die Suche nach dem bestmöglichen Service für die Stadt oder die Optimierung der Einfügung von Strukturen an der Oberfläche.

Île-de-France Mobilités organisiert im Februar 2025 einen neuen Workshop-Zyklus, um den Fortschritt der Studien im Hinblick auf die Ergebnisse der vergleichenden Analyse der verschiedenen Szenarien der Installation und Integration der Strukturen zu präsentieren.

Aufgrund der starken Mobilisierung, die durch diesen Workshop-Zyklus ausgelöst wurde, sind die Anmeldungen nun geschlossen. Île-de-France Mobilités ist bestrebt, die Teilnahme möglichst vieler Personen im Rahmen der Kapazität der verfügbaren Räume zu ermöglichen.