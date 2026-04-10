Die Highlights des Projekts und der Konsultation im Jahr 2026 - Anfang 2027

Île-de-France Mobilités schließt die Vorstudien für die Verlängerung der Straßenbahn T10 zwischen den Stationen Jardin Parisien und Gare de Clamart ab. Für die kommenden Monate und bis Anfang 2027 zeichnen sich mehrere wichtige Meilensteine ab.

Juni 2026: Präsentation des ausgewählten Projekts in der Öffentlichkeit

Am Ende der Vorstudien wird das für die öffentliche Anhörung ausgewählte Projekt im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung in Clamart der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit den betroffenen Eigentümern findet ein konkreter Austausch statt. Die öffentliche Sitzung wird es ermöglichen, die Merkmale des Projekts und die Organisationsprinzipien des Standorts zu teilen, die in den folgenden Studienphasen verfeinert werden.

Sommer 2026: Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités über die öffentliche Untersuchung

Die Akte der öffentlichen Anhörung, die die Folgenabschätzung des Projekts enthält, wird dem Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités in diesem Sommer zur Genehmigung vorgelegt. Anschließend wird es der Präfektur zur Untersuchung übermittelt.

Herbst 2026 – Anfang 2027: Prüfung des Dossiers durch die staatlichen Dienste und öffentliche Untersuchung

Die Akte der öffentlichen Anhörung wird von den zuständigen Behörden (Umweltbehörde und Generalsekretariat für Investitionen) vor der öffentlichen Anhörung vor der Erlangung einer Gemeinnützigkeitserklärung geprüft, die voraussichtlich Anfang 2027 beginnen wird. Dies wird es der Öffentlichkeit ermöglichen, sich über das Projekt zu informieren und zu äußern. Am Ende der öffentlichen Untersuchung wird die Untersuchungskommission eine Stellungnahme abgeben, die es dem Präfekten ermöglicht, sich zum öffentlichen Nutzen des Projekts zu äußern.

Informationen zu den bevorstehenden Dialogzeiten werden in Kürze auf der Website veröffentlicht.