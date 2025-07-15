Straßenbahn T10: Besucherzahlen übertreffen die Erwartungen

Zwei Jahre nach der Inbetriebnahme der Linie zeigt die Straßenbahn T10, die Antony (Croix de Berny) in 20 Minuten mit Clamart (Jardin Parisien) verbindet, höhere Fahrgastzahlen als erwartet. Dieser Erfolg zeugt von dem Service, den die Linie den Einwohnern und Nutzern im Süden von Hauts-de-Seine bietet.

Fahrgastzahlen im ersten Halbjahr 2025 auf der Straßenbahn T10:

Durchschnittlich fast 30.000 Reisende pro Tag an Wochentagen

Mehr als 23.000 Reisende an Samstagen und 16.000 an Sonntagen im Durchschnitt

und Beliebteste Haltestelle : La Croix de Berny, mit 8.000 Fahrgästen, diean Wochentagen jeden Tag (zwei Richtungen kombiniert) dorthin fahren

Um diese Dynamik zu unterstützen, das Netz zu vervollständigen und den Reisebedarf der zukünftigen Linie 15 der U-Bahn zu decken, untersucht Île-de-France Mobilités die Bedingungen für den Bau einer Verlängerung der T10 bis zum Bahnhof Clamart.