Das Protokoll der öffentlichen Sitzung ist verfügbar!

Am Mittwoch, den 18. Juni 2025, kam Île-de-France Mobilités zu Ihnen. Das Projektteam stellte Ihnen die Studien der Alternativen sowie die bisher ausgewählten Methoden zum Einfügen der Tunnellösung vor.

Das Protokoll dieser öffentlichen Sitzung sowie die Studien zu Bus- und Straßenbahnalternativen an der Oberfläche und unter der Oberfläche liegen nun vor.