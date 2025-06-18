Das Protokoll der öffentlichen Sitzung ist verfügbar!
Veröffentlicht am
Am Mittwoch, den 18. Juni 2025, kam Île-de-France Mobilités zu Ihnen. Das Projektteam stellte Ihnen die Studien der Alternativen sowie die bisher ausgewählten Methoden zum Einfügen der Tunnellösung vor.
Das Protokoll dieser öffentlichen Sitzung sowie die Studien zu Bus- und Straßenbahnalternativen an der Oberfläche und unter der Oberfläche liegen nun vor.
Protokoll - Öffentliche Sitzung
18 juin 2025
Studien alternative Lösungen Straßenbahnmodus
Juin 2025
Studien alternative Lösungen Busmodus
Juin 2025