Laufende Konsultation - siehe den ersten Zwischenbericht!

Der erste Zwischenbericht der laufenden Konsultation ist online! Er wurde von Sylvie Haudebourg verfasst, der von der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte ernannten Garantin für kontinuierliche Konsultationen.

Weiterverfolgung der Verpflichtungen des öffentlichen Auftraggebers, getroffene Konsultations- und Dialogmodalitäten, Inhalt des Austauschs mit der Öffentlichkeit und behandelte Hauptthemen... Der Bericht gibt einen Überblick über die Reihenfolge der Öffentlichkeitsbeteiligung, die zwischen Herbst 2023 und Frühjahr 2024 durchgeführt wurde, und stellt die Meinung des Garanten zum Fortschritt der Konsultation dar.

Die laufende Konsultation wird daher jedes Jahr Gegenstand eines Zwischenberichts des Garantiegebers sein, bis die öffentliche Untersuchung, die nächste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung, organisiert ist.