Bilanz und Verpflichtungen

Am Ende der Vorkonsultation verfassten die Garanten der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) einen Bericht und formulierten Anfragen und Empfehlungen an Île-de-France Mobilités. Im Rahmen der Antwort des öffentlichen Auftraggebers auf die Bilanz der Bürgen ging Île-de-France Mobilités dann folgende Verpflichtungen für die Fortsetzung der Konsultation ein:

das Projekt des Tunnelausbaus fortzusetzen, indem alle möglichen Optimierungen im Hinblick auf die in der Konsultation vorgeschlagenen Alternativen angestrebt werden;

im Rahmen der weiteren Studien die von den Teilnehmern während der Konsultation vorgeschlagenen neuen Alternativen im Hinblick auf die identifizierten Probleme zu prüfen und zu bewerten.

Diese Verpflichtungen wurden auf der Plenarsitzung des CNDP am 6. September 2023 vorgestellt und gebilligt.

