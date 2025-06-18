Straßenbahn

ErweiterungJardin Parisien > Gare de Clamart

Laufende Konsultation (2023-2025)

Aktualisiert am

Öffentliche Sitzung Juni 2025

PDF

Unterstützung der öffentlichen Sitzung vom 18. Juni 2025

Document IMG

Protokoll - Öffentliche Sitzung

18 juin 2025

Document IMG

Studien alternative Lösungen Busmodus

Juin 2025

Document IMG

Studien alternative Lösungen Straßenbahnmodus

Juin 2025

Workshops Frühjahr 2024

PDF

Bericht über die Werkstatt im Pariser Gartenviertel - 30. März 2024

PDF

Downtown Workshop Report - 27. März 2024

PDF

Bericht des Workshops im Bahnhofssektor - 20. März 2024

Workshops Frühjahr 2025

PDF

Bericht des Downtown-Workshops - 5. Februar 2025

PDF

Workshop-Unterstützung für den Innenstadtsektor - 5. Februar 2025

PDF

Bericht über den Workshop des Sektors Jardin Parisien - 12. Februar 2025

PDF

Unterstützung der Werkstatt des Sektors Jardin Parisien - 12. Februar 2025

PDF

Bericht über den Workshop des Bahnhofssektors Clamart - 12. Februar 2025

PDF

Unterstützung der Werkstatt des Bahnhofssektors Clamart - 12. Februar 2025

Vorsprechen von Schauspielern

PDF

Zusammenfassung der Schauspielervorsprechen

Die Jahresbilanzen des Garantiegebers

PDF

Zwischenbericht der laufenden Konsultation (Oktober 2023 - September 2024)

PDF

Zwischenbericht der laufenden Konsultation (Oktober 2024 - September 2025)