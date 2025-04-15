Wie werden Grundstückserwerbe durchgeführt?

Die im Rahmen des Projekts identifizierten Landerwerbe sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Sie hängen von der Lage der Strukturen, den Bautechniken und der Organisation der Arbeiten ab, die in den folgenden Studien spezifiziert werden. Das Projekt muss mehrere wichtige Schritte durchlaufen, bevor mit dem möglichen Landerwerb begonnen wird, einschließlich der öffentlichen Anhörung vor Erhalt der Gemeinnützigkeitserklärung. Indikativ ticket ist die öffentliche Anhörung zum jetzigen Zeitpunkt in der zweiten Jahreshälfte 2026 vorgesehen.