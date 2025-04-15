Warum ist ein hinterer Bahnhof an der Endstation Gare de Clamart notwendig?

Erstens wird daran erinnert, dass dieses Szenario derzeit nicht dasjenige ist, das von Île-de-France Mobilités angesichts seiner Auswirkungen auf das Land bevorzugt wird.

In diesem Stadium der Studien wird eine hintere Station vorgeschlagen, die die robusteste Lösung ist, um einen reibungslosen Betrieb des verlängerten T10 zu gewährleisten, dessen Frequenz im Vergleich zum aktuellen T10 erhöht wird. Diese Konfiguration ermöglicht das Parken und Wenden von Straßenbahnzügen, ohne die Züge zu beeinträchtigen, die am Bahnhof ankommen oder ihn verlassen. Beachten Sie, dass die andere Endstation der T10 in Croix-de-Berny als Außenbahnhof konfiguriert ist, was zusätzliche betriebliche Einschränkungen an die Endstation am Bahnhof Clamart exportiert.

Anschließend sind weitere Studien geplant, um das Szenario, das am Terminal ausgewählt wird, zu bestätigen und seine Eigenschaften zu spezifizieren. Während im Zusammenhang mit der Schaffung eines hinteren Bahnhofs in Szenario 2 (Route T10 in der Achse des Boulevard des Frères Vigouroux) Auswirkungen auf privat bebaute Grundstücke festgestellt wurden, ist dieses Szenario aufgrund seiner Auswirkungen auf das Land bisher nicht dasjenige, das von Île-de-France Mobilités bevorzugt wird.