Wie werden Karrieren in der Branche berücksichtigt?

In diesem Stadium der Studien wurde als prudentielle Hypothese angenommen, Routen zu untersuchen, die Schnittstellen zu Steinbrüchen so weit wie möglich vermeiden (was in der Praxis erfordert, sie aus der Ferne zu umgehen).

In den weiteren Studien kann die Route je nach Standortwahl der Stationen und den Ergebnissen der geotechnischen Vermessungskampagne angepasst werden, und bei Bedarf wird das Projekt die Behandlung bestimmter Steinbrüche (z. B. durch deren Auffüllung) integrieren. Diese Behandlungen werden in Übereinstimmung mit den Normen und Regeln der Technik durchgeführt, um eine sichere Ausführung der Arbeiten zu gewährleisten.