Wie werden Sie den Verkehr in der Nachbarschaft berücksichtigen und sicherstellen, dass Busse und Straßenverkehr aufrechterhalten werden?

Können Busse und Autos während der Arbeiten zirkulieren? Die Kontrolle der Auswirkungen auf den Verkehr ist ein wichtiges Thema auf Bahnhofs- und Endstationsebene. Die Auswirkungen werden in den folgenden Studien spezifiziert: Sie hängen von den Wegerechten ab, die für die Durchführung der Arbeiten gemäß dem gewählten Szenario erforderlich sind (unter den zur Konsultation vorgeschlagenen Szenarien). Es werden Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen auf den Verkehr (Busse, Autos, Fahrräder, Fußgänger ...) während der Arbeiten so weit wie möglich zu begrenzen.