Wie wird der Schwerlastverkehr für die Durchführung der Arbeiten ablaufen?

Die Arbeiten werden den Verkehr von Schwerlastfahrzeugen erzeugen, die die Baustelle versorgen und den für den Bau der Bauwerke (Tunnel, Bahnhöfe, Nebenbauwerke) ausgehobenen Boden abtransportieren werden. Der Lkw-Verkehrsplan und die Logistik des Standorts werden in den nächsten Studienphasen auf Basis des gewählten Erweiterungsszenarios spezifiziert. Eine der Herausforderungen wird darin bestehen, die mit diesem Verkehr verbundenen Unannehmlichkeiten für die Anwohner zu begrenzen