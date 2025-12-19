Wie werden die Fahrgastzahlen und -prognosen auf der Straßenbahn T10 durchgeführt?

Es gibt mehrere Datenquellen, um die T10-Teilnahme zu schätzen und zu verfolgen:

Validierung der Transport tickets beim Einsteigen in die Straßenbahn (diese Daten unterschätzen naturgemäß die Nutzung der Linie: Phänomen des Betrugs, der Nichtvalidierung oder des Geräteausfalls)

Zählungen der Anstiege und Abfahrten von Fahrgästen, die pünktlich und an einem bestimmten Tag durchgeführt werden (Kampagne im April 2025)

Ad-hoc durchgeführte Herkunfts-Ziel-Erhebungen (Kampagne im April 2025)

Automatische Türzähldaten (diese Daten werden zertifiziert und sind noch nicht qualifiziert)

Open-Data-Daten beinhalten Teleticketing-Validierungsdaten. Sie berücksichtigen nur bestimmte tickets (z.B. werden alte Magnet-/Papiertickets nicht gezählt). Darüber hinaus kann die Straßenbahn nicht validiert werden (aufgrund von Vergesslichkeit oder fehlender Transport ticket) oder Geräteausfälle der Entwerter.

Mit diesen Daten schätzen wir die langfristigen Entwicklungstrends mehr ein als die gelieferten Zahlen.

Die Zahl, die in öffentlichen Sitzungen und auf der Website bekannt gegeben wurde, basiert auf manuellen Zählungen, die auf ganzer Linie durchgeführt werden, diese Quelle ist viel zuverlässiger und erfasst die tatsächliche Anwesenheit an einem bestimmten Tag. In den kommenden Monaten, wenn automatische Zählungen qualifiziert sind, kann die Anwesenheit dynamisch überwacht werden.

Wie bei allen Projekten von Île-de-France Mobilités werden die Besucherprognosen für T10 mit dem ANTONIN-Modell erstellt. Letzteres berücksichtigt die verschiedenen Faktoren, die die Mobilität beeinflussen, insbesondere Veränderungen im Verkehrsangebot und die territoriale Dynamik des Institut Paris Région.

Die Besucherprognosen basieren auf allen oben genannten Daten. Für das 10. Quartal dienen die im April 2025 durchgeführten Zählungen und die Umfrage als Referenz, sie ermöglichen es, die Fähigkeit des Modells zu überprüfen, das bestehende Modell zu reproduzieren, ein wesentlicher Schritt vor jeder Prognosearbeit. Es sei darauf hingewiesen, dass die in diesen Zählungen beobachtete Anwesenheit mit den morgendlichen Verkehrsprognosen zur Hauptverkehrszeit übereinstimmt, die in der öffentlichen Umfrage von Phase 1 des 10. Quartals vorgelegt wurden. Die tägliche Besucherzahl der Linie ist höher als erwartet.