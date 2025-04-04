Wie ist der Stand der Konsultation?

Seit Februar 2023 ist das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T10 Gegenstand einer öffentlichen Vernehmlassung. Zunächst während einer Vorkonsultation unter der Schirmherrschaft der Nationalen Kommission für öffentliche Debatten, an deren Ende Île-de-France Mobilités die Entscheidung traf, das Projekt nach einem Tunnelszenario fortzusetzen. Dann eine Phase der kontinuierlichen Konsultation, immer gefolgt von einem von der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte ernannten Garanten, die derzeit bis zur für 2026 geplanten öffentlichen Untersuchung läuft.

Die erste Phase der laufenden Konsultation zwischen November 2023 und Frühjahr 2024 ermöglichte es, eine gemeinsame Bestandsaufnahme zu erstellen, insbesondere während eines Zyklus von Workshops nach Sektoren, die mit dem Clamartois durchgeführt wurden. Am Ende dieser ersten Sequenz konnte sich Île-de-France Mobilités auf das Feedback der Anwohner, Nutzer und Verbände des Gebiets stützen, um die im Frühjahr 2024 begonnene Studienphase zu bereichern. Im Februar 2025 begann die zweite Phase der kontinuierlichen Konsultation mit einem neuen Zyklus von Workshops nach Sektoren, um den Fortschritt der Studien im Hinblick auf die Ergebnisse der vergleichenden Analyse der verschiedenen Szenarien der Installation und Einfügung der Strukturen vorzustellen.