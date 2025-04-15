Wie wurde die Verbindung mit der Linie N und der zukünftigen Linie 15 der Metro gestaltet?

Derzeit laufen Studien zur Steuerung der erwarteten Umsteigeströme zwischen T10, Linie 15 und Linie N am Bahnhof Clamart. Es werden Gespräche mit der Société des Grands Projets geführt, um die Machbarkeit einer unterirdischen Verbindung zwischen der Station T10 und der Station der Linie 15 (die ihrerseits mit den Bahnsteigen der Linie N verbunden ist) zu untersuchen, und mit der SNCF, um die Schnittstelle zwischen dem Erweiterungsprojekt T10 und den nahe gelegenen Bahngleisen genauer zu charakterisieren.