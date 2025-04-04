Wie hoch sind die Kosten des Projekts und wie wird es finanziert?

Die Kosten für eine Verlängerung der Straßenbahn T10 im Tunnel werden auf 730 Mio. EUR geschätzt, davon 110 Mio. EUR für Grundstücke und 30 Mio. EUR für rollendes Material. In diesem Stadium der Studien handelt es sich um eine Schätzung in der Machbarkeitsphase von plus oder minus 20 %, die verfeinert werden muss und sich je nach den Entwicklungsentscheidungen, die im Rahmen späterer Studien getroffen werden, weiterentwickeln kann.