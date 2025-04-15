Wie würde der Ausbau der Straßenbahn T10 das Netz des öffentlichen Nahverkehrs vervollständigen?

Das Straßenbahnprojekt T10 und seine Erweiterung sollen einen strukturierenden Verkehrsdienst in seinem gesamten Gebiet gewährleisten. Durch die Anbindung an die künftige Metrolinie 15 würde es den Bewohnern des Südens von Hauts-de-Seine einen leichteren Zugang zu Arbeitsplätzen im Westen von Paris, insbesondere in La Défense und Boulogne-Billancourt, und allgemein zum gesamten städtischen Verkehrsnetz ermöglichen. Die Verlängerung der Straßenbahn T10 würde auch das öffentliche Verkehrsnetz erweitern, indem sie eine Alternative zur Straßenbahn T6 und RER B für Einwohner oder Mitarbeiter bietet, die die Linie 15 oder Paris erreichen möchten. Schließlich würde die Inbetriebnahme der Verlängerung der Straßenbahn T10 die Möglichkeit bieten, das Busnetz des Gebiets umzustrukturieren, indem redundante Linien beseitigt, die Verbindungen mit der Straßenbahn optimiert und das Busangebot umgeschichtet werden, um einen effizienten Zubringer zu den neuen Stationen zu fördern.