Wie lange werden die Arbeiten dauern?

In diesem vorgelagerten Stadium der Studien wird die Dauer der Arbeiten auf etwa 5 bis 6 Jahre geschätzt, einschließlich 3,5 Jahre Rohbauarbeiten, die dem "Höhepunkt" der Aktivität entsprechen. Die Arbeiten an den verschiedenen Strukturen können gleichzeitig durchgeführt werden. Die Phasen der Arbeiten werden in den folgenden Studien festgelegt, sobald die Standorte der verschiedenen Stationen festgelegt sind. Eine der Herausforderungen wird darin bestehen, die Auswirkungen auf das Gebiet und auf die Anwohner zu begrenzen.