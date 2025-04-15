Was sind die nächsten Schritte in der Konsultation?

Im Lichte der Ergebnisse der Konsultationsworkshops besteht der nächste Schritt darin, mit den Projektpartnern, einschließlich der lokalen Behörden, über die Optionen zu schlichten, die in den weiteren Studien vertieft werden sollen, um sich schrittweise dem Szenario anzunähern, das der öffentlichen Anhörung vorgelegt wird.

Die Schlussfolgerungen dieser Schiedsverfahren sowie die Zusammenfassung der Analysen zu alternativen Lösungen, die von einigen Teilnehmern in der vorherigen Konsultation erwähnt wurden, werden der Öffentlichkeit vorgestellt. Ziel ist es, diese Restitution im 1. Halbjahr 2025 durchführen zu können.