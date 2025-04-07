Wie sieht der Studienprozess aus und wie führt er zu dem Projekt, das einer öffentlichen Untersuchung unterzogen wird?

Laufende Studien, sogenannte "Vorstudien", gliedern sich in zwei Phasen:

Die erste Phase zielt darauf ab, eine vergleichende multikriterielle Analyse der untersuchten Optionen (Tunneleingang, Lage der Stationen, Konfiguration der Endstation usw.) im Lichte der technischen Studien und der im Rahmen der Konsultation zum Projekt geäußerten Beobachtungen durchzuführen. Diese Analyse wurde auf den Konsultationsworkshops im Februar/März 2025 Sektor für Sektor vorgestellt.

Die zweite Phase zielt darauf ab, die Einfügung und Gestaltung der Strukturen für die Vorzugsoptionen technisch zu vertiefen, um zu einem einzigen Erweiterungsszenario zu gelangen, das der öffentlichen Anhörung vorgelegt wird. Die Auswahl der Optionen, die am Ende der ersten Studienphase für weitere Studien ausgewählt werden, wird Gegenstand eines Schiedsverfahrens mit den Partnergemeinden des Projekts sein, das bis Sommer 2025 der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Der gesamte Prozess von den Studien bis zur öffentlichen Untersuchung wird von einer kontinuierlichen Konsultation unter der Schirmherrschaft eines Garanten der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) begleitet.

Weitere Einzelheiten zur Methode und Governance finden Sie im pädagogischen Merkblatt "Der Studienprozess eines Infrastrukturprojekts".